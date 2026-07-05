Португалія

Якуб Камінські укладе п'ятирічну угоду з португальським грандом.

Лісабонська Бенфіка продовжує активну кампанію на трансферному ринку.

Португальський клуб вирішив не вести тривалих переговорів і просто активував пункт про відступні в контракті вінгера німецького Кельна та збірної Польщі Якуба Камінські. Сума трансферу складе 20 мільйонів євро.

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, 24-річний гравець вже повністю узгодив деталі співпраці з новим клубом. Контракт польського футболіста з орлами буде розрахований на п'ять років.

Якуб приєднався до Кельна торік з Вольфсбурга за 5,5 млн євро. У минулому сезоні поляк зіграв 34 ігор у Бундеслізі забив 7 мʼячів та віддав 3 результативні передачі.

Перехід Камінські розглядається як ще одне надважливе доповнення до складу команди, яку очолює Марку Сілва. Нагадаємо, що раніше цього літа лісабонці вже встигли посилити захисну ланку, оформивши трансфер французького центрбека Клемана Ленгле.