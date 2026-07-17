Англія

Після гучних підписань Сантоса та Тілеманса, манкуніанці планують переманити лідера Фулгема на Олд Траффорд.

Керівництво Манчестер Юнайтед веде активні внутрішні дискусії щодо можливого трансферу півзахисника Фулгема Сандера Берге. Як повідомляє видання TEAMtalk, 28-річний норвежець став пріоритетною ціллю для червоних дияволів, які наразі завершують формування оновленої лінії півзахисту.

Берге привернув увагу скаутів манкуніанців завдяки своїм стабільним та вражаючим виступам за дачників, які він вдало доповнив яскравою грою у складі збірної Норвегії на чемпіонаті світу.

Тепер хавбек має всі шанси зробити крок уперед та продовжити кар'єру на Олд Траффорд. Гостра потреба в масштабному посиленні центру поля виникла після того, як клуб покинув досвідчений Каземіро. Керівництво Юнайтед затвердило чітку стратегію — підписати одразу трьох нових півзахисників для створення надійної структури гри.

Ця трансферна кампанія розпочалася для клубу з певних труднощів: Манчестер Юнайтед поступився у боротьбі за Елліота Андерсона, який обрав Манчестер Сіті, та не зміг домовитися щодо Матеуша Фернандеша, який приєднався до Тоттенгема.

Проте клуб швидко оговтався від цих невдач і почав діяти максимально рішуче. Результатом стали два важливі трансфери: до команди приєдналися перспективний Андрей Сантос із Челсі та перевірений роками в АПЛ Юрі Тілеманс із Астон Вілли.

Нагадаємо, у минулому сезоні Сандер зіграв 35 матчів в АПЛ та віддав одну результативну передачу. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 25 млн євро.