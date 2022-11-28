Іспанія

Функціонер запевнив, що трансферів не буде.

Президент Барселони Жоан Лапорта сказав, що під час зимового трансферного вікна не слід очікувати нових придбань.

"Ми не збираємося нічого робити у січні, якщо не буде непередбачених обставин, які нам доведеться вирішувати. Нині нам не потрібні новачки, бо влітку ми добре попрацювали, використовуючи важелі. Завдяки цьому ми створили конкурентоспроможну команду. Ми задоволені результатами цього сезону, попри невдачу у Лізі чемпіонів.

Крім того, Ла Ліга не полегшує наше становище, а лише робить правила дедалі суворішими. Якби вони були такі одержимі правилами фейр-плей протягом тривалого часу, то зараз Барса не була б у такому стані. Сподіваюся, гнучкість у цьому питанні візьме гору", – сказав президент Барселони.

Раніше повідомлялося, що Барселона опрацьовує варіант з продовженням контракту Серхіо Бускетса.