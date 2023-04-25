Каталонський клуб оголосив суму фінансування та терміни здачі проекту.
ФК Барселона
25 квітня 2023, 10:56
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про узгодження фінансування проекту Espai Barça, що відповідає за реконструкцію стадіону Камп Ноу.
Керівництво каталонського клубу підписало договір із 20 інвесторами на суму в розмірі 1,45 мільярда євро, що покриває повну вартість проекту.
Також наголошується, що клуб не вносив у заставу власне майно та проект реконструкції стадіону не оформлявся через іпотеку.
"Блаугранас" почнуть виплачувати кошти за проект після завершення всіх робіт, використовуючи дохід від Камп Ноу. За прогнозами, він оцінюється в 247 мільйонів євро в один рік.
Реконструкція арени клубу розпочнеться влітку цього року. Поки вона триватиме, клуб виступатиме на Олімпійському стадіоні в Барселоні, який вміщує 55 926 глядачів. Планується, що реконструкція закінчиться у листопаді 2024 року.