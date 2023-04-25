Іспанія

Каталонський клуб оголосив суму фінансування та терміни здачі проекту.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про узгодження фінансування проекту Espai Barça, що відповідає за реконструкцію стадіону Камп Ноу.

Керівництво каталонського клубу підписало договір із 20 інвесторами на суму в розмірі 1,45 мільярда євро, що покриває повну вартість проекту.

Також наголошується, що клуб не вносив у заставу власне майно та проект реконструкції стадіону не оформлявся через іпотеку.

"Блаугранас" почнуть виплачувати кошти за проект після завершення всіх робіт, використовуючи дохід від Камп Ноу. За прогнозами, він оцінюється в 247 мільйонів євро в один рік.

Реконструкція арени клубу розпочнеться влітку цього року. Поки вона триватиме, клуб виступатиме на Олімпійському стадіоні в Барселоні, який вміщує 55 926 глядачів. Планується, що реконструкція закінчиться у листопаді 2024 року.