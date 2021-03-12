Это лучший показатель еврокубкого турнира.
Мартин Эдегор, Getty Images
12 марта 2021, 11:22
Вчера, 11 марта, прошел первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Арсеналом, который завершился победой лондонцев со счетом 3:1.
В этой встрече в составе "канониров" голами отметились Мартин Эдегор, Габриэль и Мохамед Эльнени.
По информации OptaJoe, Эдегор стал 14-м игроком Арсенала, который смог забить в текущем розыгрыше Лиги Европы. Габриэль стал 15-м. Это больше, чем у любой другой команды, которая участвует в турнире.
Видеообзор матча Олимпиакос — Арсенал можно посмотреть на Football.ua.
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