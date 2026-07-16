Ліга Європи

Football.ua розповідає, де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи.

У четвер, 16 липня на стадіоні Клуж Арена в Румунії відбудеться матч-відповідь стартового туру кваліфікації Ліги Європи УЄФА між Університатею з Клужа та київським Динамо.

Університатя Клуж — Динамо Київ. Напередодні

У першій грі команда Ігоря Костюка домінувала на полі та завдала 27 ударів по воротах, проте реалізувати свою перевагу не змогла. Підопічні Крістіано Бергоді лише раз показали зуби, але пробити Руслана Нещерета також не змогли. У результаті було зафіксовано нульову нічию.

Де і як дивитися матч Університатя Клуж - Динамо Київ?

Єврокубковий матч на території України покаже телеканал 2+2, а також медіасервіс Київстар ТБ. Початок гри — о 20:30 за київським часом.

У минулому сезоні Динамо Київ посіло лише четверте місце в УПЛ, але виграло Кубок України. Університатя зайняла друге місце в чемпіонаті Румунії, відставши на чотири бали від Університаті Крайови.