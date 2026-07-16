Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю матчу стартового раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, який пройде 16 липня та розпочнеться о 20:30.

київським Динамо

У четвер ввечері, 16 липня, у румунському Клужі-Напоці відбудеться матч-відповідь стартового раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА між Університатею Клуж та

УНІВЕРСИТАТЯ КЛУЖ — ДИНАМО КИЇВ

ЧЕТВЕР, 16 ЛИПНЯ, 20:30 ▪️ КЛУЖ АРЕНА, КЛУЖ-НАПОКА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЙВАН ОРУЕЛ (УЕЛЬС) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2 ТА КИЇВСТАР ТБ

Крістіано Бергоді, мабуть, одразу не повірив в удачу своєї команди тиждень тому, коли "студенти" уникли поразки від київського Динамо (0:0) у Польщі у гостьовому єврокубковому поєдинку.

Незважаючи на 27 пропущених ударів по воротах (шість точних), Університатя змогла вистояти і досягти гідної нічиї, що говорить на користь її шансів на прохід у наступний раунд за підтримки власних вболівальників, адже за даними ЗМІ, було продано близько 20 тисяч квитків.

Румунській команді можна сказати пощастило в Любліні, де Динамо потрапило у поперечину в одному з моментів, але й свій шанс румуні мали і він був найнебезпечнішим протягом більшої частини поєдинку, і тепер вони сподіваються зробити диво для історії свого клубу, пройшовши киян та вийшовши до другого раунду відбору Ліги Європи.

Бергоді вже заявив, що шанси його команди залежатимуть від сили київського клубу, але якщо румуни хочуть пройти далі, італійцеві необхідно подумати не лише над обороною, а й над атакою, тому що в першому матчі було лише три удари по воротах суперника і лише один точний. Так, звичайно, можна розраховувати на пенальті, але їх ще треба заслужити.

Проте команда з Клужа вже має гіркий досвід післяматчевих буллітів — у минулу неділю команда Бергоді поступилася Університаті Крайові в серії пенальті (3:5), після того як основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. Це був перший гол команди із Клужа після чотирьох зустрічей без забитих м'ячів.

Якщо пройтись по складу, то зараз для Клужа дуже важливо було добре відновитись після насиченого старту нового сезону. Досі до команди не приєднався її найкращий бомбардир Йово Лукич, тоді як перед першою зустріччю у Любліні травмувався захисник Діно Міканович.

З одного боку більше днів для відпочинку, з іншого, чинник ігрового тонусу ніхто не скасовував. Динамо після нулів у Любліні провело контрольний матч проти Радом'яка наступного дня і здобуло перемогу (4:2). В основному в спарингу взяли участь ті гравці, які не з'являлися на полі в Польщі, що ще раз дало інформацію для тренерського штабу перед вибором виконавців на матч-відповідь.

Підопічні Ігоря Костюка, безперечно, були розчаровані тим, що не змогли пробити оборону Університаті у першій грі. У киян, як і раніше, є проблеми з контратаками суперника, а також з розвитком атак проти команд, які захищаються низьким блоком. "Біло-сині" легко доходять до штрафного майданчика опонента, але далі починаються проблеми із завершенням атак.

Прагнучи подолати невдачі у завершальній стадії атак, кияни сподіваються уникнути раннього вильоту з відбору Ліги Європи другий сезон поспіль. Минулого сезону Динамо розпочало з Ліги чемпіонів, де обіграло Хамрун, а потім поступилося Пафосу, а у відборі ЛЄ програло Маккабі Тель-Авів, що вибило їх в основний етап Ліги конференцій.

Наразі вболівальники та експерти не бачать прогресу від підопічних Костюка порівняно з минулим сезоном. І якщо Динамо не хоче повторювати власні помилки та ще більше заганяти себе в психологічну яму, їм потрібно зібратися та продемонструвати свій клас та потенціал на тлі менш статусного суперника.

Додамо, що переможець цього простостояння у наступному раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться із грецьким ПАОКом. Той, хто програє, зіграє проти норвезького Бранна у відборі Ліги конференцій.

За версією букмекерів, ймовірними переможцями є "біло-сині". Так, на перемогу Динамо Київ можна поставити з коефіцієнтом 1.79, тоді як потенційний успіх Університаті оцінюється показником 4.81. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.23.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Університатя Клуж: Міхаїл — Станоєв, Крістя, Кубіш, Кіпчу — Кодря, Драмме — Менді, Бік, Штефенеску — Макалу.

Динамо Київ: Нещерет — Дубінчак, Михавко, Біловар, Кендзьора — Бражко, Шапаренко, Буяльський — Редушко, Волошин, Пономаренко.

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