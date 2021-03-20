Украина

Football.ua вспоминает последний розыгрыш, когда в украинском чемпионате боролись за золотые медали, а не за право напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Завершились ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы, по итогу которых донецкий Шахтер и киевское Динамо покинули еврокубковый турнир, в связи с чем положение нашей национальной ассоциации в рейтинге коэффициентов УЕФА значительно ухудшилось.

Что произошло?

По причине вылета украинских клубов из текущего розыгрыша чемпионата Украинская футбольная ассоциация не смогла войти в ТОП-10 лучших в рейтинге коэффициентов УЕФА, заняв 12-е место.

Примечательно, что еще в прошлом году мы были в десятке лучших (занимали 9-е место), что позволяло чемпиону страны получать прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Каковы последствия?

В связи с понижением сборной Украины до 12-й позиции, в еврокубковом сезоне-2022/23 победитель украинского чемпионата будет обязан преодолеть квалификацию, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Можно ли изменить ситуацию?

К сожалению, нет. Положение могло измениться лишь в случае победы Динамо или Шахтера в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Перед данными встречами Украина отставала от занимающей 11-е место Шотландии всего на 0,275 баллов.

При этом, все это сработало бы только в том случае, если бы Рейнджерс дома проиграл пражской Славии (как, кстати, и произошло), с которой в Чехии сыграл вничью.

По итогу текущего евросезона, Динамо и Шахтер набрали почти поровну очков для таблицы коэффициентов УЕФА – 13,5 и 14 очков соответственно. Заря так и не побила личный рекорд по своему вкладу в рейтинг – четыре балла. Колос и Десна в сумме принесли 2,5.

Когда же в последний раз чемпион УПЛ не гарантировал себе попадание в группу ЛЧ?

Случалось подобное в сезоне-2006/07. Тогда украинская ассоциация завершила сезон на 11-й строчке в таблице коэффициентов, в то время как в группу Лиги чемпионов попадали лишь победители ТОП-10 чемпионатов.

В следствие этого, победитель украинского чемпионата сезона-2007/08 получал право играть в третьем раунде квалификации, тогда как вице-чемпион попадал во второй раунд квалификации.

В розыграше-2007/08 борьба за первое место в чемпионате Украины была между все теми же "горняками" и "бело-синими". Поднять над головой трофей удалось все же донецкому клубу. Шахтер опередил киевлян всего на 3 очка, а Металлист и Днепр вошли в четверку лучших.

Спустя пять лет у харьковчан отобрали бронзовые медали за проведение договорного матча против Карпат. Но насколько потрясающим выдался следующий евросезон для украинских клубов!

Оба украинских лидера прошли в групповой этап главного клубного турнира через квалификацию (дончане обыграли Динамо Загреб, а "бело-синие" прошли Дроэду из Ирландии, а затем Спартак). В своих группах они заняли третьи места уступив первые Порту и Арсеналу (Динамо), а также Барселоне и Спортингу (Шахтер).

Заняв третьи позиции, Шахтер и Динамо переместились в Кубок УЕФА, который очень сложно забыть, ведь тогда киевляне сумели добраться до полуфинала, обыграв на своем пути Металлист. Завершили свое выступление "бело-синие" именно поражением Шахтеру, который в Турции обыграл Вердер, став триумфатором евротурнира.

Что же нас ждет?

Реформа Лиги чемпионов, в результате которой турнир должен стать интереснее, все ближе. По крайней мере, об этом заявляет председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге.

В 2024 году главный европейский чемпионат обещает существенно видоизмениться и пока неясно, какое распределение команд будет, и какую роль будет играть в обновленном формате таблица коэффициентов УЕФА.

Тем не менее, в следующем сезоне определится квота на еврокубки-2023/24 и здесь у Украины отличные шансы вернуться хотя бы в 11-ку лучших.

7. Нидерланды — 29.900 *(не окончательный результат)

8. Россия — 29.182

9. Шотландия — 29.000

10. Австрия — 28.450

11. Украина — 27.600

12. Бельгия — 24.000

* — показатель еще может измениться, если Аякс и дальше будет набирать очки в этом евросезоне.

Национальные ассоциации Бельгии и Сербии находятся довольно далеко от нас, а потому их командам нужно будет очень хорошо выступить, чтобы обойти Украину. У наших команд также присутствует отставание от находящихся выше сборных, однако данная разница вполне отыгрываема.

11-я позиция означает, что чемпион этой страны выйдет в группу Лиги чемпионов в том случае, если победитель прошлогоднего розыгрыша добудет себе путевку в турнир через свой чемпионат, поэтому наши шансы довольно высоки.

Напомним, что в следующем сезоне (2021/2022) Украину представят также пять клубов: два — в Лиге чемпионов (вице-чемпион — в третьем квалификационном раунде, чемпион — в групповом раунде), один — в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два — в Лиге конференций (один — во втором квалификационном раунде, один — в третьем квалификационном раунде).