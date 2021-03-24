Украина

Наставник украинской команды поделился мыслями о предстоящем поединке.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался накануне матча против Франции.

"Я рад, что мы приступаем к работе, давно не виделись с ребятами. Очень мало времени на подготовку — ее практически нет, это впервые в истории играется 3 официальных матча подряд. Нам предстоит сыграть против действующих чемпионов мира. Настроение хорошее.

У нас всего было два дня на подготовку. Мы предпочли за день до матча потренироваться утром в Украине, поскольку здесь нас никто не ограничивает по времени.

У сборной Франции достаточно исполнителей, которые спокойно могут заменить друг друга. У них большая скамейка запасных и большой потенциал. Мы не будем смотреть кто выйдет у них на поле. Мы сосредоточимся на своем плане игры", — приводит слова Шевченко Футбол NEWS.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины в рамках отбора к ЧМ-2022.

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