ЧМ-2022. Отбор

Специалист поделился ожиданиями об игре.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины в рамках отбора к ЧМ-2022.

"У нас возникли проблемы. У нескольких сотрудников отеля, где мы обычно живем во время подготовки к матчам, были положительные тесты на COVID-19. Поэтому мы решили никуда не уезжать из базы в Клерфонтене и предматчевую тренировку провели именно здесь, а не на Стад де Франс, чтобы уменьшить физическую нагрузку для игроков.

К матчу против Украины готовы все 26 футболистов. Я буду выбирать. Широкий выбор — хорошая новость. Кто сыграет завтра, кто-то — в воскресенье в Казахстане, а кто-то — в следующую среду с Боснией и Герцеговиной. Впрочем, я еще не решил. Мы думаем только об Украине.

Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче — 7:1. Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. Сборная Украины любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атаке крайних защитников. "Сине-желтые" победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру", — сказал Дешам в интервью УАФ.