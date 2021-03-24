Украина

Украинец высказался накануне матча с чемпионами мира.

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями о предстоящем поединке против сборной Франции.

"Будем готовиться и стараться, чтобы такого (предыдущий матч с французами) уже не было. Будем стараться играть на победу.

Мбаппе? Думаю, он уже может все. С ним нужно более интуитивно играть, даже не знаю, честно говоря. Не скажешь, что нужно прямо с ним рядом играть, у него очень хорошая скорость. Его нужно на расстоянии держать. У всех есть слабые стороны. Думаю, мы справимся", – сказал Забарный для ютуб-канала УАФ.

Ранее Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался накануне матча против Франции.

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