Украина

Украинец высказался о предстоящем квалификационном матче.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча против Франции.

"Каждая сборная хочет пройти как можно дальше и попасть на чемпионат мира с первого или второго места. С первого места нам будет тяжело выйти, но все зависит от нас. На данный момент у нас задача — добыть положительный результат с Францией. Хороший результат — это взять очки или победить.

Думаю, что с Францией можно играть. Да, подбор футболистов и класс очень высокий. Цена ошибки будет очень большая. Мы должны сыграть очень внимательно и сконцентрировано, и не допускать ошибок, потому что такие соперники за ошибки наказывают моментально", — цитирует Малиновcкого Футбол NEWS.

Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями о предстоящем поединке против сборной Франции.

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