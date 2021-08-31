Украина

Защитник "сине-желтых" рассказал о подготовке национальной команды к предстоящей игре с Казахстаном.

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему поединку четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Казахстана.

"Всех приятно видеть и вернуться в нашу дружественную атмосферу. Петракова знаю давно еще по юношеским сборным. Положительные эмоции от работы с ним. Я думаю, что все у нас должно получиться. Нужно за короткий промежуток времени услышать, что он от нас будет требовать и все это перенести на футбольное поле. Есть видоизменения, будут видоизменения в любом случае, но сейчас во главе стоит результат", — приводит слова Кривцова ТК Футбол 1/2/3.

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