ЧМ-2022. Отбор
Сборная Украины сыграет против Казахстана на выезде.
Украина - Казахстан 1:1, фото УАФ
31 августа 2021, 07:15
В четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины проведет поединок в Нур-Султане против сборной Казахстана.
В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в среду, 1 сентября, в 17:00 по киевскому времени. Также на Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.
После трех матчей сборная Украины занимает второе место отставая на 4 очка от Франции и опережая на 1 очко Финляндию и на 2 — Боснию и Герцеговину и Казахстан, сыгравших на матч меньше.