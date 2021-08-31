ЧМ-2022. Отбор

Сборная Украины сыграет против Казахстана на выезде.

В четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины проведет поединок в Нур-Султане против сборной Казахстана.

В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в среду, 1 сентября, в 17:00 по киевскому времени. Также на Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

После трех матчей сборная Украины занимает второе место отставая на 4 очка от Франции и опережая на 1 очко Финляндию и на 2 — Боснию и Герцеговину и Казахстан, сыгравших на матч меньше.