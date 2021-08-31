ЧМ-2022. Отбор

Игорь Свечников поделился своими мыслями о предстоящем матче с Украиной.

Помощник главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова Игорь Свечников прокомментировал предстоящий поединок четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины.

"Мы пока не знаем, плюс для нас смена главного тренера в сборной Украины или минус. У нас нет сомнений в том, что Украина — квалифицированная команда. Александр Петраков уже доказал свой класс юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, которые работали с ним раньше, пытаться доказать свой уровень в главной команде страны. Стоит готовиться к этому матчу очень серьезно.

Результат? Любой положительный для нас. Мы играем с командой, которая недавно принимала участие в Евро-2020 и зашла очень далеко. С такими соперниками приятно бороться", — приводит слова Свечникова пресс-служба УАФ.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится завтра, 1 сентября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.