ЧМ-2022. Отбор

Александра Петраков поделился своими мыслями накануне матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Казахстана.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему поединку четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Казахстана.

"С Андреем Шевченко общался не один раз. У нас хорошие и дружеские отношения. А то, что СМИ Украины перекрутили мои слова, это некрасиво.

По поводу Казахстана я скажу свое мнение. Я посмотрел игру, которую сыграли в Киеве. Хорошая, добротная и обученная команда. Считаю, для нас будет тяжелая игра.

Украина хочет поехать в Катар — однозначно. Я не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, но мы хотим. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки в борьбе за путевку в Катар.

Искусственный газон? Повторю свои слова, тот, кто умеет играть в футбол, может играть где угодно", — сказал Петраков на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Казахстаном.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится завтра, 1 сентября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.