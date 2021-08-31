ЧМ-2022. Отбор

Лидер сборной Украины прокомментировал предстоящий поединок против Казахстана в отборе ЧМ-2022.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своими мыслями накануне предстоящего поединка четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Казахстана.

"С Александром Петраковым мы познакомились, хотя общались и до этого. Требования мы знаем, в футболе они всегда те же — выходить и побеждать. Мы работаем для того, чтобы завтра выйти на поле и победить. У нас были теоретические занятия, было две тренировки. С каждым днем ​​мы понимаем друг друга все лучше.

100-й матч в футболке сборной Украины? Не знаю, проведу я сотый матч или нет, это знает главный тренер. Я буду готовиться. Я никогда не гнался за цифрами. 100 матчей — это не финальная точка, я не собираюсь останавливаться. Каждая игра за национальную сборную — как первая или последняя, ​​каждая по-своему эмоциональна. Я помню каждую встречу — и товарищеские, и официальные. Завтра будет очередная игра — нужно выйти, отдать на поле все силы и, конечно, победить.

Искусственный газон? Искусственное покрытие немного отличается. Мы и прилетели за два дня до игры по этой причине. Вчера потренировались на искусственном поле, сегодня еще потренируемся. Думаю, завтра мы будем готовы играть на этом газоне. Поле, хотя и искусственное, но одинаковое для двух команд, мяч круглый. Все в наших ногах. Нужно не смотреть на поле, на то, что играем на выезде. Мы понимаем, насколько эта игра важна для нас, мы должны побеждать, другого выбора у нас нет", — сказал Ярмоленко на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Казахстаном.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится завтра, 1 сентября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.