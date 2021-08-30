ЧМ-2022. Отбор
Команда начнет подготовку к предстоящей игре.
Фото УАФ
30 августа 2021, 21:21
Делегация сборной Украины прибыла в Нур-Султан, где будет готовится к предстоящему поединку против сборной Казахстана.
После прилета команда отправилась в отель, где собралась теорию, а после и на первую тренировку.
31 августа команда в полном составе проведет официальную тренировку на искусственном покрытии на Астана-Арене. Начало — в 17.30 по Киеву.
За полчаса до этого и.о. главного тренера Александр Петраков и один из лидеров команды Андрей Ярмоленко встретятся со СМИ в режиме пресс-конференции.