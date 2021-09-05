ЧМ-2022. Отбор

До абсолютного рекорда национальной команды голкиперу "горняков" не хватило 25 дней.

Вчера, 4 сентября, сборная Украины провела очередной поединок отбора ЧМ-2022, в котором расписала мировую с национальной командой Франции (1:1).

В этом противостоянии ворота сборной Украины защищал вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов, которому на момент матча было 37 лет и 68 дней.

Таким образом, Пятов стал вторым самым возрастным футболистом в истории национальной команды. До абсолютного рекорда Пятову не хватило всего лишь 25 дней, а его автором является Анатолий Тимощук, сыгравший матч за сборную на Евро-2016 в возрасте 37 лет и 83 дней.

Также для Пятова это была 70-я официальная игра в футболке сборной и благодаря этому он поднялся на третье место по числу проведенных матчей в официальных турнирах. На первом месте идет Андрей Шевченко, у которого 74 игры, а на втором — Тимощук — 73 матча.

Всего на счету Пятова 99 матчей за сборную Украины, но 100-й матч в ближайшее время он провести не сможет, так как он был отпущен в расположение клуба после игры с французами.