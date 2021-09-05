ЧМ-2022. Отбор

Президент УАФ высказался о ничьей в матче Украина — Франция, который прошел в рамках отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины сыграла вничью с Францией на стадионе НСК Олимпийский в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре (1:1).

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился эмоциями от данного противостояния.

"Это тот матч, который подарил множество эмоций. Я хотел бы от имени команды поблагодарить болельщиков, которые сделали сумасшедшую атмосферу и дали поддержку нашим игрокам. Это чувствовалось, поэтому ребята полностью отдавались на поле".

"Каждая ничья, наверное, по отдельности. У нас, к сожалению, был такой цикл большой, когда каждую вторую игру мы проваливались. Я очень переживал, как длинный перелет из Казахстана, туда-обратно, и игра на искусственном газоне могли повлиять на функциональное состояние игроков".

"Но ребята показали, что они впервые за последнее время вышли на второй матч еще агрессивнее. Забыли об усталости, забыли о длительных перелетах, искусственном газоне, и показали сумасшедшую игру, которая понравилась болельщикам", — заявил Павелко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Франция вы можете на Football.ua.