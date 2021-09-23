Украина

Отборочный поединок ЧМ-2022 между сборными состоится во Львове — 12 октября.

Стартовала продажа билетов на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, который пройдет 12 октября на стадионе Арена Львов во Львове. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Стоимость билетов варьируется от 250 до 1000 гривен. Один человек может приобрести не более четырех билетов.

Напомним, матч Украина — Босния и Герцоговина пройдет 12 октября во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

После пяти туров Украина с пятью набранными очками находится на втором месте в отборочной группе D.

До матча с боснийцами подопечные Александра Петракова проведут матч против Финляндии в гостях. Игра состоится 9 октября в Хельсинки. Билеты на эту встречу можно приобрести позже и только на сайте партнера финской ассоциации футбола.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.