ЧМ-2022. Отбор

Онни Валакари надеется, что его сборной в матче с подопечными Александра Петракова повезет больше.

Полузащитник сборной Финляндии Онни Валакари прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против национальной команды Украины.

"Украина действительно качественная команда. Особенно сложно с ней играть на выезде, поэтому я считаю, что одно очко в первом матче – успех для нас. Кое-что у нас получалось, а иногда возникали проблемы, но Украина была действительно хороша.

Думаю, на этот раз будет очень напряженная игра. Я думаю, что мелочи решат исход встречи, и надеюсь, мы сможем быть в них лучше, чем Украина", — приводит слова Валакари Palloliitto.

Напомним, матч между сборными Финляндии и Украины пройдет 9 октября в Хельсинки. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра между командами завершилась ничьей 1:1.