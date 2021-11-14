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Защитник "сине=желтых" поделился своими мыслями накануне поединка с Боснией.

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал предстоящий заключительный поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Наша задача — выиграть следующий матч против Боснии и Герцеговины. Конечно, не все уже зависит от нас, мы будем учитывать результат поединка между Финляндией и Францией, но это никак не влияет на наш настрой на игру с боснийцами. Наша задача осталась неизменной – победа.

В пятницу было восстановительное занятие для тех, кто отыграл больше тайма в матче с Болгарией, и сегодня все вышли на тренировку посвежее. Но и сегодня во многом был восстановительный день, в основном мы занимались тактическими упражнениями. А уже в воскресенье приступим к непосредственной подготовке к следующему поединку.

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Я считаю правильным, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята — квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятно, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре и последний матч все покажет", — приводит слова Кривцова пресс-служба УАФ.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.