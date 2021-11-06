Вже цього місяця ми дізнаємося всіх учасників плей-офф відбору до чемпіонату світу, який пройде в Катарі в кінці 2022 року.
Другий етап кваліфікації пройде в абсолютно новому форматі, а приймуть участь в ньому 12 команд, хоча святкуватимуть в підсумку лише три з них!
Національна команда України має непогані шанси також стати частинкою цього свята футболу, а тому ми розповідаємо вам, як саме буде виглядати цей плей-офф.

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