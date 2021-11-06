ЧМ-2022. Отбор

Football.ua підготував зручний для читачів дороговказ нашої збірної на її шляху до чемпіонату світу-2022 у Катарі у форматі відео.

Вже цього місяця ми дізнаємося всіх учасників плей-офф відбору до чемпіонату світу, який пройде в Катарі в кінці 2022 року.

Другий етап кваліфікації пройде в абсолютно новому форматі, а приймуть участь в ньому 12 команд, хоча святкуватимуть в підсумку лише три з них!

Національна команда України має непогані шанси також стати частинкою цього свята футболу, а тому ми розповідаємо вам, як саме буде виглядати цей плей-офф.

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