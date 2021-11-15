Украина

Football.ua предлагает вашему внимаю трансляцию пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

Сборная Украины готовится к заключительному поединку в отборе на чемпионат мира-2022 – против команды Боснии и Герцеговины.

Перед выездным поединком исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков посетит пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы журналистов. Пресс-конференция состоится 15 ноября и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Петракова

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.