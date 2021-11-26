ЧМ-2022. Отбор

Сможет ли национальная сборная преодолеть плей-офф?

В рамках полуфинального раунда плей-офф на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против сборной Шотландии.

В случае победы в полуфинальном матче команда Александра Петракова выйдет на победителя пары Уэльс — Австрия.

Предлагаем вам спрогнозировать, сможет ли сборная Украины пробиться на чемпионат мира-2022 в Катар?

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.

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