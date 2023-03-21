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Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками щодо підготовки національної команди перед грою з Англією.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував підготовку національної команди до відбірного матчу Євро-2024 проти Англії.

"З багатьма хлопцями довго не бачилися, тому вчора довго сиділи й розмовляли. Завжди радий бути у збірній та зустрічати друзів, що поспілкуватися та дізнатися, як справи.

У Брентфорда дуже європейська база. Невелика, але є поля та фітнес — те, що потрібно для футболу. Ми зараз багато подорожуємо з Шахтарем, а у клубу АПЛ база в дуже хорошому місці. Ми дуже задоволені. Для цієї пори року гарний газон, а в УПЛ гарні поля — раз-два й закінчилися. Не можу сказати, що поле ідеальне, але десь на 7 балів з 10.

Перше тренування під керівництвом Ротаня було направлене на те, щоб ті, хто грали на вихідних, відновилися. Тим більше у нас була така довга дорога. А хлопці, які мали менше ігрової практики, пограли в футбол. Також були тактичні завдання.

Треба підготувати команду, а часу мало, тому теорія буде насиченою. Потрібно згуртувати колектив після довгої перерви та втілити на полі своє бачення футболу.

Ротань молодий та енергійний хлопець, який багато років грав у футбол, а зараз перейшов на тренерську роботу та має свій досвід. Він розуміє, що є тренером національної команди. Розуміє, яка відповідальність на ньому. Тому він живе футболом, живе цією грою. А ми, весь склад збірної, готові допомогти йому. Деякі гравці травмовані, але все одно прилетіли підтримати. Всі, хто тут знаходиться, будуть робити все, щоб допомогти Руслану Петровича та збірній здобути гарний результат", — сказав Степаненко в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Раніше повідомлялося, що збірна України провела перше тренування у Лондоні.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.