Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Андрій Лунін розповів про підготовку команди до стартового поєдинку кваліфікації Євро-2024.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін прокоментував приїзд до збірної України, яка готується до відбірного матчу Євро-2024 проти Англії.

"Я прибув до збірної з гарними відчуттями. Була велика пауза, багато часу не бачилися з партнерами, тож приємно знову з усіма зустрітися й розпочати новий збір. Я особисто перебуваю в хороших кондиціях, добре почуваюся. Працюю щодня, до того ж у цьому сезоні грав за мій клуб більше, ніж у попередніх, тому психологічно й фізично повністю готовий.

Щодо суперників — вони в нас дуже серйозні. Англія, Італія... Я ніколи не даю ніяких прогнозів, хоч би з ким ми грали. Усі чудово розуміють, хто в нас у групі. Будуть складні, але цікаві матчі. Ми ж будемо намагатися здобути позитивні результати. До речі, перша гра в нас пройде на історичній арені, на Вемблі, тож мотивація зашкалює", - наводить слова Луніна прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.