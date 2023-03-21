Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Не зараз, а за 5-7 років.

Захисник збірної України Олександр Караваєв висловився щодо призначення Руслана Ротаня в.о головного тренера національної команди.

"Є ефект новизни, що Ротань нещодавно був партнером по збірній, а зараз тренер? Коли розпочнеться тренувальний процес, тоді, може, будемо це відчувати.

Це життя. Ми всі розуміємо, що час йде. Хтось з колишніх футболістів хоче стати тренером. Так було і з Андрієм Шевченком, і з Сергієм Ребровим.

Пройде 5-7 років, і Сергій Сидорчук буде головним в збірній", — зізнався Караваєв в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Україна вже у Лононі розпочала підготовку до матчі проти Англії. Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.