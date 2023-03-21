Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зміни у команді Гарета Саутгейта.

Голландський фахівець Джиммі Флойд Хассельбанк увійшов до тренерського штабу збірної Англії. Про це повідомляє Sky Sports.

У тренерському штабі Гарета Сайтгейта 50-річний голландець замінив Кріса Пауелла, у якого закінчився контракт після минулого мундіалю в Катарі.

Також наголошується, що Хассельбанк не планував продовжувати працювати у національній команді.

Раніше Хассельбанк працював з Ноттінгемом Форестом (асистент), Антверпеном, Бертоном Альбіоном (двічі), КПР та Нортгемптоном.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.