Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ілля Забарний покинув розташування національної команди, а Андрій Ярмоленко тренувався індивідуально.

Сьогодні, 21 березня, збірна України під керівництвом Руслана Ротаня провела перше тренування у Лондоні. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Із неприємного: захисник Борнмута Ілля Забарний залишив розташування національної команди через травму. Він продовжить відновлюватись та готуватися до дебюту за клуб АПЛ.

Також зазначається, що капітан збірної Андрій Ярмоленко тренується за індивідуальною програмою і його участь у матчі проти Англії поки що під питанням.

Збірники тренувалися у різних групах — це зумовлено тим, що деякі гравці брали участь у матчах своїх клубів на минулих вихідних. Серед них були Олександр Зінченко, Руслан Маліновський та представники Шахтаря – Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Артем Бондаренко та Георгій Судаков. Усі вони грали у тенісбол.

Інша група футболістів відпрацьовувала тактичні завдання тренерського штабу Ротаня.

Завтра, 22 березня, вранці "синьо-жовті" проведе тренування на полі бази Брентфорда. Перші 15 хвилин будуть відкриті для ЗМІ.

Після тренувального заняття відбудеться перша прес-конференція Ротаня як виконуючого обов'язки головного тренера збірної України. Початок о 14:30 за київським часом.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Шахтар), Микита Шевченко (Олександрія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Микола Матвієнко (Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1), Денис Мірошніченко (Олександрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1).

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.