Денис Мірошниченко поділився своїми думками після дебютного виклику до складу національної команди.
Денис Мірошниченко, УАФ
21 березня 2023, 14:18
Захисник Олександрії Денис Мірошниченко прокоментував свій дебютний виклик до розташування збірної України перед матчем відбору Євро-2024 проти Англії.
"Виклик до збірної справді був для мене неочікуваним. Я вже повертався після останнього матчу клубу додому, і тут зателефонував тренер. Він сказав, що я їду на збір.
Руслан Петрович запитав, чи готовий я грати на Вемблі. Потім ми трохи посміялися. Він підтримав мене і сказав, що чекає. Я був трохи здивований, і тепер мене переповнюють емоції. Усе-таки перший виклик... Було дуже приємно. Це мрія, яка здійснилася.
Наш суперник — це одна з найкращих збірних світу, тож очікування від поєдинку неймовірні. Ну а як він складеться, ми дізнаємося тільки після його завершення. Але чекаємо на позитивний результат. Це дуже велика мрія — зіграти на такому стадіоні", - наводить слова Мірошниченка прес-служба УАФ.
Нинішнього сезону Мірошниченко провів 17 матчів за Олександрію, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.