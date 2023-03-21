Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Денис Мірошниченко поділився своїми думками після дебютного виклику до складу національної команди.

Захисник Олександрії Денис Мірошниченко прокоментував свій дебютний виклик до розташування збірної України перед матчем відбору Євро-2024 проти Англії.

"Виклик до збірної справді був для мене неочікуваним. Я вже повертався після останнього матчу клубу додому, і тут зателефонував тренер. Він сказав, що я їду на збір.

Руслан Петрович запитав, чи готовий я грати на Вемблі. Потім ми трохи посміялися. Він підтримав мене і сказав, що чекає. Я був трохи здивований, і тепер мене переповнюють емоції. Усе-таки перший виклик... Було дуже приємно. Це мрія, яка здійснилася.

Наш суперник — це одна з найкращих збірних світу, тож очікування від поєдинку неймовірні. Ну а як він складеться, ми дізнаємося тільки після його завершення. Але чекаємо на позитивний результат. Це дуже велика мрія — зіграти на такому стадіоні", - наводить слова Мірошниченка прес-служба УАФ.

Нинішнього сезону Мірошниченко провів 17 матчів за Олександрію, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.