Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру української Прем’єр-ліги, у якому кам’янець-подільський Епіцентр та ковалівський Колос.

Кам’янець-подільський Епіцентр та ковалівський Колос зіграють на стадіоні Лівий Берег матч дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Нагорняк, після поразки від київського Динамо (0:4), залучив до стартового складу Мороза та Лучкевича в оборону, тоді як Супряга очолить атаку.

Руслан Костишин, на тлі перемоги наді львівськими Карпатами (1:0), використав із перших хвилин Бондаренка в центрі захисту.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Лучкевич — Миронюк, Себеріо — Рохас, Ковалець, Сіфуентес — Супряга.

Запасні: Федотов, Вавшко, Є. Демченко, Григоращук, Ліповуз, Запорожець, Беженар, С. Кристін, Олівейра, Маткевич, Сидун, Климець.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко — Гусол, Климчук, Салабай.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Рухадзе, Поправка, Хрипчук, Денисенко, Криворучко, Станковські, Кане, Алефіренко, Тахірі.