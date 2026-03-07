Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру української Прем’єр-ліги, у якому кам’янець-подільський Епіцентр та ковалівський Колос.
Валерій Лучкевич, фото ФК Епіцентр
07 березня 2026, 11:58
Кам’янець-подільський Епіцентр та ковалівський Колос зіграють на стадіоні Лівий Берег матч дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Сергій Нагорняк, після поразки від київського Динамо (0:4), залучив до стартового складу Мороза та Лучкевича в оборону, тоді як Супряга очолить атаку.
Руслан Костишин, на тлі перемоги наді львівськими Карпатами (1:0), використав із перших хвилин Бондаренка в центрі захисту.
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Лучкевич — Миронюк, Себеріо — Рохас, Ковалець, Сіфуентес — Супряга.
Запасні: Федотов, Вавшко, Є. Демченко, Григоращук, Ліповуз, Запорожець, Беженар, С. Кристін, Олівейра, Маткевич, Сидун, Климець.
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко — Гусол, Климчук, Салабай.
Запасні: Мацапура, Пузанков, Рухадзе, Поправка, Хрипчук, Денисенко, Криворучко, Станковські, Кане, Алефіренко, Тахірі.
Гра Епіцентр — Колос почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.