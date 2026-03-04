Україна

Один з найкращих бомбардирів УПЛ поточного сезону поспілкувався із Football.ua

18-й тур УПЛ завершився у понеділок матчем за життя: Кудрівка на столичному стадіоні Оболонь виграла у Полтави (2:0) і значно поліпшила свої турнірні перспективи. Голи у складі переможців до свого активу записали Андрій Сторчоус та Євгеній Морозко. Для 31-річного Сторчоуса м’яч у ворота аутсайдера УПЛ став сьомим у поточному чемпіонаті, що загострило інтригу у бомбардирських перегонах.

В інтерв’ю Football.ua Андрій Сторчоус поділився враженнями від перемоги над Полтавою, думками про турнірні завдання своєї команди та власні голеадорські успіхи.

– Андрію, ти знову забив в УПЛ після зимової паузи. У день матчу із Полтавою мав відчуття, що сьогодні продовжиш покращувати свої бомбардирські показники у чемпіонаті?

– Так, було таке відчуття. Дуже радий, що так і вийшло, допоміг команді здобути важливу перемогу.

– В епізоді із забитим м'ячем тобі вдалося швидко зорієнтуватися у штрафному майданчику суперника та поцілити під стійку. А припускав в той момент, що можеш влучити не у кут воріт, а у стійку? Або взагалі повз ворота?

– Пішла передача до штрафного майданчику, Євгеній Морозко дуже добре мені скинув під удар, а гольове чуття мене не підвело. Я пробив в один дотик, нічого не вигадував і мʼяч опинився в сітці.

– Цей матч ти почав на лаві запасних, як і попередній із Зорею. Це пов'язано із функціональною готовністю чи Василь Баранов відвів тобі функцію такого собі джокера, як опцію посилення гри команди по перерві?

– Функціонально готовий, ми провели дуже якісні збори. Водночас, є план на гру, є бачення нашого тренерського штабу, як буде краще для нашої команди і для результату. Відтак, виходжу і віддаюсь на 100%, щоб допомогти команді.

– Кудрівка взимку помітно оновила склад, зокрема, у центрі поля в матчі проти Полтави з перших хвилин вийшли Сашко Бєляєв та Антон Глущенко. Як хлопці влилися в колектив? Чому ви з партнерами вже встигли їх навчити?

– Підсилилися якісними виконавцями, хороші футболісти. Вони швидко влилися в колектив, в команді здорова конкуренція і чудова атмосфера.

– І ще по матчу із Полтавою: традиційно важким було поле на Оболонь-Арені. Я дивився ваш матч і для мене постійно було сюрпризом, куди зрикошетить м'яч від газону. Під час гри така непередбачуваність поведінки м'яча дратує?

– Зараз такі погодні умови, що поля не в ідеальному стані, тому треба швидко підлаштуватися і старатись грати в свій футбол. Взагалі ж, поле для всіх однакове.

– Твої партнери по команді, та й ти сам, не цураєтеся ударів з дальньої дистанції. А з якої максимальної відстані ти забивав на тренуваннях?

– З далекої відстані не так багато забиваю. Зазвичай, шукаю моменти і простір біля воріт.

– Після перемоги над Полтавою Кудрівка набрала 19 очок і порівнялася із двома львівськими командами. І все ж, задача виходу з небезпечної зони турнірної таблиці поки не вирішена. Утім, перемога у наступному турі, за умови поразок Карпат, Руху, Оболоні та Вереса, виведе вас на дев'яте місце у таблиці. Якщо ви так і завершите чемпіонат, будете задоволені?

– Ми виходимо і граємо з будь-яким суперником тільки на перемогу, хочемо і прагнемо залишитись в Прем’єр-лізі. Кожні очки зараз дуже важливі, тому вже після останнього туру будемо дивитись. Якщо закінчимо на 9-му місці, це буде чудовий результат.

– Власне, у наступному турі ви граєте на виїзді проти Карпат, які давненько не тішили своїх вболівальників перемогами. Які думки щодо цієї гри? Чи підходить тут загальновідома алегорія про пораненого звіра, який вдвічі небезпечніший?

– У Львові буде непростий матч, Карпати дуже хороша команда, хороші виконавці, шалена підтримка Готуємось до матчу в звичайному режимі, всі розуміють що буде не просто, але ми їдемо туди показати свій футбол і набирати залікові бали

– Після шести матчів без перемог, три очки в грі з Полтавою важко переоцінити з точки зору турнірної таблиці. Але привідкрий секрет: керівництво клубу потішило вас преміальними за перемогу?

– Президент подякував за гру, привітав з перемогою і пообіцяв преміальні.

– Не можу не пригадати і перший весняний матч Кудрівки: ви відігралися від поразки 0:2 від Зорі, причому два автоголи у суперника забив Джордан. Ви з хлопцями після гри не скидалися йому на могорич?

– Тяжка гра була, 2:0 програвали і зрівняли на останніх хвилинах, ми грали до кінця і вірили в свої сили і удача повернулась до нас лицем. Могорич? Ні, ми не скидувались. Це ж взагалі рідкісне явище – 2 автоголи, забиті одним гравцем. Але це футбол, все буває, тим він і цікавий і непередбачуваний.

– А взагалі, матч із Зорею засвідчив, що у вашої команди є характер і воля виходити зі скрутного становища по ходу матчу. Це для тебе стало сюрпризом чи в основі цього результату лежала віра у власні сили?

– Рахунок був 2:0, нам було нічого втрачати. Тому ми проявили характер з такою командою як Зоря і здобули важливий пункт до нашого командного доробку у турнірній таблиці.

– У тебе вже сім м'ячів у поточному чемпіонаті і напевно, тебе можна назвати одним із приємних сюрпризів поточного сезону в УПЛ. Чи мрієш ти стати найкращим голеадором Прем'єр-ліги за підсумками сезону? Це реально, як гадаєш?

– Для мене головне приносити користь команді. Забивати завжди приємно, але ми всі одна команда, пропускаємо і забиваємо всі разом. Відтак, особливо не зациклююсь на гонці бомбардирів.