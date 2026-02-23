Інше

Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЧЕРЕЗ ТРАВМУ ПРОПУСТИТЬ ЗАЛИШОК СЕЗОНУ

📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ РИЗИКУЄ ВИЛЕТІТИ АЖ У П'ЯТИЙ ДИВІЗІОН

📰 ГОРДОН ПОВТОРИВ УНІКАЛЬНИЙ РЕКОРД КЕЙНА В ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ

📰 АБСОЛЮТНИЙ АУТСАЙДЕР АПЛ СЕНСАЦІЙНО ЗАБРАВ ЗОЛОТІ ОЧКИ В АРСЕНАЛУ

📰 БУДЕ/ГЛІМТ ЗАМОРОЗИВ ІНТЕР, ПРОДОВЖИВШИ ПРОВАЛ ІТАЛІЙСЬКИХ КЛУБІВ В ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ

📰 ЛАВІЯ НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО ПОВЕРНЕННЯ ЗАВДЯКИ ТРЕНУВАННЯМ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ — ЗМІ

📰 ВОРСКЛА ОТРИМАЛА ЧЕРГОВИЙ ТРАНСФЕРНИЙ БАН ВІД ФІФА

📰 КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТИ БАРСЕЛОНИ ВІЛАХОАНА: "МИ ЗВʼЯЗАЛИСЯ З КЕЙНОМ ЩОДО ПЕРЕХОДУ"

📰 АЛАБА ВИРІШИВ ЗАЛИШИТИ РЕАЛ МАДРИД ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СЕЗОНУ — СКІРА

📰 РОЗЛЮЧЕНОГО МЕССІ ДОВЕЛОСЯ ВІДТЯГУВАТИ ВІД АРБІТРІВ