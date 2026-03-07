Україна

Форвард Кривбасу прокоментував підготовку до Оболоні.

Криворізький Кривбас у дев’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти київської Оболоні.

Напередодні гри нападник "червоно-білих" Володимир Мулик прокоментував готовність власної команди.

"Підготовка проходить у звичайному режимі. Ми готуємось після двох важких виїздів, на нас очікує третій. Напрацьовуємо тактичні моменти, трохи фізичних і розбираємо суперника.

Команда Оболонь бойова, грає в себе вдома, тому будемо налаштовуватись на важку гру. Суперник непростий, особливо в себе вдома, тому легкої прогулянки не буде.

Загалом, якщо чесно, важкувато, тому що кожен виїзд далекий. Але на тлі останніх гарних ігор команда з позитивом і добрим настроєм підходить до цього і спокійно це сприймає. У нас є достатньо часу на відновлення, тому в цілому часу вистачає, щоб перезавантажитись, відпочити і добре підготуватись до наступного поєдинку.

Була непроста гра, ми перемогли, але дуже важко все йшло до останньої хвилини. «Оболонь» намагалася не програти. Для нас задача була тільки — три очки, і ми довели зустріч до логічного завершення. Сподіваємось, на позитивний результат і цього разу", — заявив український виконавець.

Матч Оболонь — Кривбас відбудеться о 7 березня, о 15:30.