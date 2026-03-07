Україна

Важка перемога "гірників".

Правий захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля висловився після мінімальної перемоги над Олександрією (1:0).

“Дуже складно насамперед навіть не через поле чи погодні умови, а через те, що на нас кожна команда налаштовується по-особливому. Завжди приємно, коли перемагаємо саме в таких іграх та доводимо, що ми все ж команда топового рівня в нашій країні.

Хлопці вийшли 5-3-2, як я це побачив, це дійсно дуже захисна тактика. Але все одно намагаємося через свою гру і стиль зламати таку масовану оборону. У нас є багато футболістів із індивідуальними якостями.

Над реалізацією потрібно працювати завжди, тому що навіть один момент може вирішити, який рахунок буде наприкінці матчу. Усі ж бачили, як грали Полісся з ЛНЗ: три удари – три голи. Нам потрібно до цього також намагатися підійти, тому що маємо багато моментів і напівмоментів, де нам трохи не вистачає якості, насамперед у вирішальній частині", — заявив Конопля.

Після цієї перемоги Шахтар відірвався від ЛНЗ на шість очок, але черкащани мають одну гру в запасі.