Україна

Захисник рівнян поділився враженнями від відновлення розіграшу УПЛ

У найпершому матчі весняної частини УПЛ рівненський Верес не без труднощів здолав аутсайдера чемпіонату СК Полтаву (3:2). Захисник рівненського клубу Роман Гончаренко ексклюзивно для Football.ua поділився враженнями від цієї гри та висловив свої міркування стосовно прийдешньої зустрічі з донецьким Шахтарем.

– Романе, перший матч весняної частини чемпіонату вийшов для вас непростим, навіть попри те, що грали проти аутсайдера чемпіонату. Що пішло не так і в який момент?

– Так, матч склався для нас непросто. Пропущений швидкий мʼяч ввів свої корективи. Після пропущеного голу ми хотіли відразу відігратись, команда спішила і через це в наших діях було багато браку.

– Попри це, Верес здобув перемогу, проявивши характер. Взагалі, що відчуває команда, коли програє аутсайдеру 0:2?

– Ми вірили, що можемо врятувати цей матч. Команда показала характер, додала в агресивності і вирвала дуже важливу перемогу для нас.

– У вашій кар'єрі траплялися такі ситуації, коли вам вдавалося виграти, програючи у два м'ячі?

– Так щоб вигравати, то не згадаю. А от так, щоб врятуватися і у підсумку зіграти внічию – бувало.

– Стадіон у Рівному приймає матчі вже трьох команд УПЛ. Як би ви оцінили якість газону на Авангарді? Чи виникали у вас труднощі під час матчу із Полтавою через якість поля?

– Поле на Авангарді у дуже хорошій якості. На сьогоднішній день воно, можна сказати, ідеальне. Тому ми дуже подякували нашим агрономам за їхню роботу.

– Попереду у вас гра проти Шахтаря, який у попередньому турі розтрощив Карпати зусиллями Ласіна Траоре. Можна багато говорити про загальну силу команди, але цей матч показав, що індивідуальні якості можуть вирішити долю матчу. Траоре — найбільша небезпека для вас, як центрального захисника?

– В Шахтарі всі гравці високого рівня, там кожен виконавець в атаці небезпечний. Можу запевнити, що ми будемо готуватись належним чином, щоб зіграти хороший матч.

– А що хотіли б винести для себе з матчу проти Шахтаря найближчої п'ятниці?

– Однозначно, досвід. Кожен матч з такою командою – це досвід.