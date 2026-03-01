Україна

Капітан Руху розповів Football.ua про старт весняної частини для своєї команди та пригадав виступи у Юнацькій лізі УЄФА

Львівський Рух весняну частину чемпіонату розпочав важким матчем із київським Динамо у столиці України (0:1). У зимове міжсезоння команду залишило чимало гравців, однак львів’яни зберегли і кістяк складу. Одним з лідерів оновленого Руху є капітан команди Денис Підгурський, який дав ексклюзивне інтерв’ю Football.ua та розповів про зміни всередині жовто-чорних, матч проти Динамо, досвід гри проти Інтера та Мілана, а ще про роль капітана у нинішньому Русі.

– Денисе, весняну частину чемпіонату ви відкрили матчем проти Динамо. Чи все вдалося реалізувати з задуманого?

– Важкий матч, однак ми розуміли, що буде непросто. Враховуючи те, що у нас в зимове міжсезоння випало багато футболістів.

– Ви знову вивели команду на гру в статусі капітана. Що ви відчуваєте, коли одягаєте капітанську повʼязку?

– Відповідальність за команду – це дуже важливо для мене. Адже у нас багато молоді і хочеться направити їх на вірний шлях, підказати, щоб вони прогресували і на полі, і поза ним.

– Для вас опція капітана не нова, ви виконували ці функції ще в U-19. А памʼятаєте, коли вперше на вас були покладено цю відповідальність? Хто був тренером тоді?

– Капітаном я вперше став у команді Рух-3, яка ще грала на чемпіонат Львівської області. І потім вже в U-19 мене на таку ж посаду призначив тренерський штаб на чолі з Віталієм Пономарьовим.

– Чи доводиться вам більше спілкуватися із арбітрами під часу матчу? Вони строго дотримуються офіційного протоколу чи можуть і пожартувати під час матчу?

– Так, я часто спілкуюсь з арбітрами, адже маю на це право. Скажу, що кожного арбітра поважаю, кожен з них може помилитися на полі. До речі, так само і футболіст може виявитися неправим. Але ж інколи це помилка виправдана, а інколи – це упереджене суддівство. Стосовно почуття гумору в представників Феміди, то так, буває що судді жартують, якщо це доречно в той чи інший ігровий момент.

– Багато хто звернув увагу на не дуже хорошу якість газону на стадіоні імені Валерія Лобановського. Ви це теж відчули?

– Так це ж видно неозброєним оком. Насправді ж, поле для двох команд однакове. І якщо дозволили грати, значить на ньому можна було грати.

– У складі Динамо зараз багато футболістів, які ще зовсім нещодавно грали за U-19. З ким з них ви зустрічалися на юнацькому рівні і хто запамʼятався найбільше?

– Проти багатьох я грав на рівні U-19 і у Динамо завжди була хороша дитяча школа. Найбільше запамʼяталися мені з тих часів Назар Волошин і Олександр Яцик.

– У вас в карʼєрі є цікавий досвід виступів у Юнацькій лізі УЄФА. Зокрема, в сезоні 2022-2023 ви грали проти юнацьких команд Мілана, Інтера та Галатасарая. Їхні юнацькі команди теж на топ-рівні чи нічого надприродного ви не відчули?

– Хороший досвід. Чесно кажучи, це була маленька мрія. На той момент у нас в Русі підібралась хороша команда. І нам було абсолютно все одно, проти кого грати у Юнацькій лізі.

– У Інтера тоді грав Александр Станкович, син Демʼяна Станковича. Наскільки він ігровими скіллами схожий на батька?

– Так, це правда. Але скажу відверто: я не пам’ятаю, як він грав у тому матчі.

– У зимове міжсезоння Рух залишило чимало футболістів. Більшість з них перейшла до Карпат. Чи немає якогось суму чи порожнечі в середині себе? Можливо, когось з них досі шукаєте очима під час обіду або на тренуваннях?

– Сподіваюся, що для кожного футболіста, які пішли від нас, це крок вперед. Звичайно, інколи сумую за пацанами, бо багато років ми провели в одній команді… Водночас, багато з них зараз перейшли у Карпати, тому ми часто бачимось і товаришуємо надалі.

– Те, що Рух залишив Бабукар Фаал не може не вплинути на ваш атакувальний потенціал. У звʼязку із цим чи існує у вас внутрішня домовленість між собою більше бити по воротах суперника чи все одно ваша ігрова модель передбачає кінцеву ланку у вигляді центрфорварда?

– Бабу я, авжеж, бажаю удачі. Щодо моделі гри, то у нас є бачення тренера, як ми маємо грати. Своєю чергою, ми стараємося це виконувати.

– За вами у турнірній таблиці — ціла група команд, які битимуться за виживання. Якими ви бачите шанси Руха зберегти прописку в УПЛ за підсумками сезону?

– Так, це правда, багато команд борються за виживання. Але я впевнений, що якщо ми будемо старанно працювати на тренуваннях, то у нас все буде добре.

– Попереду матч з Оболонню, якраз із тими, хто наступає вам на пʼяти у таблиці. Чи відповідає вашим очікуванням від цього матчу фраза "матч за шість очок"?

– Так, налаштовуємось на хорошу гру. І є правда в словах, що цей матч – за 6 очок.