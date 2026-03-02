Інше

Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 БУДЕ/ГЛІМТ У МІЛАНІ ДОБИВ ІНТЕР НА ШЛЯХУ ДО 1/8 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

📰 ЕНЦО МАРЕСКА — ГОЛОВНИЙ ФАВОРИТ НА ЗАМІНУ ГВАРДІОЛІ В МАНЧЕСТЕР СІТІ

📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ ЗАГРОЖУЄ ШТРАФ У 40-60 ОЧОК В АПЛ

📰 РЕАЛ МАДРИД ЦІКАВИТЬСЯ 15-РІЧНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОРОТАРЕМ. ІГОР ГАЛДІН З ЛЕВАНТЕ ВЖЕ НАЗИВАЄТЬСЯ "НОВИМ ЛУНІНИМ" І МОЖЕ ПОПОВНИТИ АКАДЕМІЮ "ВЕРШКОВИХ"

📰 АНДРЕ ОНАНА ХОЧЕ ПОВЕРНУТИСЯ ДО МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД І ПОБОРОТИСЯ ЗА МІСЦЕ В СКЛАДІ

📰 СТАЛИ ВІДОМІ РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/8 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

📰 СТАЛИ ВІДОМІ РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/8 ФІНАЛУ ЛІГИ ЄВРОПИ

📰 IFAB МОЖЕ ЗАПРОВАДИТИ ПОКАРАННЯ ЗА ПРИКРИВАННЯ РОТА ПІД ЧАС СУПЕРЕЧОК НА ПОЛІ