Нападника Ан-Насра Жоау Феліша визнано найкращим гравцем саудівської Про-Ліги за підсумками сезону-2025/26. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату Саудівської Аравії.

Цього сезону 26-річний португалець провів 33 матчі в рамках чемпіонату, в яких забив 20 голів та віддав десять результативних передач.

За підсумками чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср набрав 86 очок та став чемпіоном країни. На другому рядку розташувався Аль-Хіляль, який набрав на два очки менше.

Також відзначимо, що нагорода найкращому тренеру сезону дісталася коучу Ан-Насра Жорже Жезушу, який може залишити саудівський клуб цього літа.