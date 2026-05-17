Карпати здобули домашню перемогу над Вересом у матчі 29-го туру української Прем’єр-ліги — 2:0.

Львівська команда активно розпочала поєдинок і контролювала хід гри з перших хвилин, однак до перерви реалізувати свої моменти господарям не вдалося.

У другому таймі Карпати все ж втілили свою перевагу у забиті м’ячі. Рахунок відкрив Владислав Бабогло, який головою замкнув подачу Дениса Мірошніченка після розіграшу кутового.

Згодом захисник оформив дубль. Після подачі Мірошніченка зі штрафного Бабогло знову вдало зіграв на другому поверсі та відправив м’яч у сітку воріт Вереса.

Завдяки цій перемозі Карпати набрали 41 очко та піднялися на дев’яте місце у турнірній таблиці УПЛ. Верес із 31 балом розташовується на десятій позиції.

Карпати — Верес 2:0

Голи: Бабогло, 55, 70

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Холод, Р. Лях (Сич, 74) — Чачуа, Ерікі (Едсон, 69), Рубчинський (Квасниця, 74) — Алькайн (Дєдов, 89), Карабін (Бруніньйо, 46), Костенко.

Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Протасевич (Сміян, 62) — Фабрісіо, Нійо, Бойко (Чечер, 46) — Баїя (Гонсалвеш, 46), Стень (Мурашко, 61), Шарай (Матківський, 80).

Попередження: Ерікі, Алькайн, Костенко — Стамуліс, Чечер, Кожухар