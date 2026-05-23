Команда Віктора Скрипника не захотіла наприкінці сезону посунутись у середині турнірної таблиці на користь конкурентів.
Карпати — Зоря, фото ФК Карпати
23 травня 2026, 20:08
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Зоря 1:2
Голи: Бруніньйо, 30 — Вантух, 73, Янич, 89
Карпати: Домчак — Мірошніченко (Сич, 63), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Ерікі, Рубчинський (Педрозу, 87) — Алькайн (Квасниця, 79), Бруніньйо (Карабін, 63), Костенко (Дєдов, 87).
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан (Янич, 60), Ескінья, Вантух — Попара (Мічин, 60), Кушніренко (Дришлюк, 67) — Слесар (Ярошенко, 90+1), Башич, Єлавич (Жуніньйо, 60) — Будківський.
Попередження: Мірошніченко, Бабогло — Кушніренко, Джордан, Янич