Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола напередодні свого прощального матчу проти Астон Вілли зробив відверте зізнання. 55-річний іспанський фахівець розповів, що за всі роки роботи в клубі він найбільше шкодує про своє рішення щодо колишнього воротаря збірної Англії Джо Харта.

Одразу після свого призначення у 2016 році Гвардіола ініціював відхід Харта — голкіпера відправили в оренду до італійського Торіно. Замість нього клуб підписав Клаудіо Браво, а вже наступного сезону команду поповнив бразилець Едерсон.

В інтерв'ю телеканалу Sky Sports Гвардіола відверто розповів про свої почуття щодо тієї ситуації:

"Хочу зізнатися, я шкодую. Коли приймаєш багато рішень, дуже-дуже багато рішень, ти робиш помилки. Але є одне, про що я шкодую глибоко всередині вже багато років — це те, що я не дав Джо Харту шансу бути зі мною, щоб довести собі, наскільки він хороший воротар" — заявив  фахівець.

Тренер зазначив, що попри велику повагу до Клаудіо Браво та Едерсона, які стали важливими гравцями для команди, тоді він міг би вчинити інакше: сказати Харту спробувати попрацювати разом, і у разі невдачі вже шукати заміну.

"Але таке сталося. Життя іноді... Мені доводиться приймати рішення, і іноді я недостатньо справедливий. Можливо, з часом і навчанням... Але я шкодую про це з того часу", — пояснив керманич.

Гвардіола виправдовує свою тодішню категоричність надмірною впертістю та стовідсотковою впевненістю у власній правоті на той момент. Він підкреслив, що найскладнішою частиною менеджменту є робота з емоціями людей, особливо тих футболістів, які не потрапляють до основного складу. Водночас він запевнив, що завжди намагався діяти з людяністю.

"Якщо я зазнав невдачі, я вибачаюся", — підсумував Пеп.

Нагадаємо, Харт належав Манчестер Сіті протягом 12 років — з 2006 по 2018 рік. Після приходу Гвардіоли у 2016 році він втратив місце в основі і відправлявся в оренди до Торіно (2016–2017) та Вест Гема (2017–2018), після чого остаточно покинув Манчестер, підписавши контракт із Бернлі.

За час виступів у складі містян Харт став однією з ключових фігур у становленні команди як гранда англійського футболу. Разом із Манчестер Сіті він виграв: два титули чемпіона АПЛ (2011/12, 2013/14), Кубок Англії (2010/11) та два Кубка англійської ліги (2013/14, 2015/16.

Харт є 4-разовим володарем престижної нагороди Золота рукавичка АПЛ за найбільшу кількість матчів  на нуль у сезоні (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15).