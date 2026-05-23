Англія

Головний тренер містян, який готується до свого останнього матчу на чолі команди, заявив, що глибоко шкодує через те, що не дав шансу Джо Харту.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола напередодні свого прощального матчу проти Астон Вілли зробив відверте зізнання. 55-річний іспанський фахівець розповів, що за всі роки роботи в клубі він найбільше шкодує про своє рішення щодо колишнього воротаря збірної Англії Джо Харта.

Одразу після свого призначення у 2016 році Гвардіола ініціював відхід Харта — голкіпера відправили в оренду до італійського Торіно. Замість нього клуб підписав Клаудіо Браво, а вже наступного сезону команду поповнив бразилець Едерсон.

В інтерв'ю телеканалу Sky Sports Гвардіола відверто розповів про свої почуття щодо тієї ситуації:

"Хочу зізнатися, я шкодую. Коли приймаєш багато рішень, дуже-дуже багато рішень, ти робиш помилки. Але є одне, про що я шкодую глибоко всередині вже багато років — це те, що я не дав Джо Харту шансу бути зі мною, щоб довести собі, наскільки він хороший воротар" — заявив фахівець.

Тренер зазначив, що попри велику повагу до Клаудіо Браво та Едерсона, які стали важливими гравцями для команди, тоді він міг би вчинити інакше: сказати Харту спробувати попрацювати разом, і у разі невдачі вже шукати заміну.

"Але таке сталося. Життя іноді... Мені доводиться приймати рішення, і іноді я недостатньо справедливий. Можливо, з часом і навчанням... Але я шкодую про це з того часу", — пояснив керманич.

Гвардіола виправдовує свою тодішню категоричність надмірною впертістю та стовідсотковою впевненістю у власній правоті на той момент. Він підкреслив, що найскладнішою частиною менеджменту є робота з емоціями людей, особливо тих футболістів, які не потрапляють до основного складу. Водночас він запевнив, що завжди намагався діяти з людяністю.

"Якщо я зазнав невдачі, я вибачаюся", — підсумував Пеп.

Нагадаємо, Харт належав Манчестер Сіті протягом 12 років — з 2006 по 2018 рік. Після приходу Гвардіоли у 2016 році він втратив місце в основі і відправлявся в оренди до Торіно (2016–2017) та Вест Гема (2017–2018), після чого остаточно покинув Манчестер, підписавши контракт із Бернлі.

За час виступів у складі містян Харт став однією з ключових фігур у становленні команди як гранда англійського футболу. Разом із Манчестер Сіті він виграв: два титули чемпіона АПЛ (2011/12, 2013/14), Кубок Англії (2010/11) та два Кубка англійської ліги (2013/14, 2015/16.

Харт є 4-разовим володарем престижної нагороди Золота рукавичка АПЛ за найбільшу кількість матчів на нуль у сезоні (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15).