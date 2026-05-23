Англія

Клуб повертається до Прем'єр-ліги вперше за дев'ять років і гарантує собі колосальні призові.

У фіналі плейоф Чемпіоншипу на стадіоні Вемблі, який називають найдорожчим матчем у світовому футболі, Халл Сіті у неймовірно напруженому поєдинку здобув перемогу над Мідлсбро. Доля зустрічі вирішилася в самій кінцівці: коли здавалося, що команди готуються до екстратаймів, на 95-й хвилині нападник Олі Макберні проштовхнув м'яч у сітку, принісши "тиграм" мінімальну перемогу 1:0.

Цей тріумф має епохальне значення для Галла. Команда не виступала в Прем'єр-лізі з сезону-2016/17. Окрім довгоочікуваного спортивного успіху, вихід до еліти принесе клубу приголомшливий фінансовий бонус — близько 250 мільйонів євро завдяки телевізійним правам та комерційним виплатам.

Цьогорічний плей-оф запам'ятається насамперед грандіозним скандалом, який сколихнув усю Англію. Шлях команд до вирішального матчу був абсолютно різним: Халл Сіті впевнено впорався зі своїм завданням у півфіналі, обігравши Міллволл за сумою двох матчів із рахунком 2:0.

А от шлях Мідлсбро став справжньою сенсацією. У півфіналі команда поступилася Саутгемптону (1:2 за сумою двох зустрічей). Однак за кілька днів до фіналу Незалежна дисциплінарна комісія виключила "Саутгемптон" з плей-оф. Причиною став "Шпигунський скандал" — клуб визнав, що його працівники цілеспрямовано проникали на тренувальні бази суперників та проводили несанкціоновану відеозйомку тактичних занять.

У підсумку результати "святих" анулювали, а путівку до фіналу екстрено передали "Мідлсбро". Крім того, "Саутгемптон" розпочне наступний сезон зі зняттям очок.

Халл Сіті" став останнім клубом, який здобув підвищення у класі. Вони приєдналися до двох команд, які гарантували собі участь у Прем'єр-лізі автоматично за підсумками регулярного сезону:

1 Ковентрі Сіті — чемпіони ліги, які феноменально провели сезон і здобули 95 очок.

2 Іпсвіч Таун — команда, яка посіла друге місце (84 очки) і також забронювала пряму путівку до еліти.

Ця трійка замінить в АПЛ Вулвергемптон, Бернлі та ще одну команду, яка визначиться за підсумками останнього туру Прем'єр-ліги.