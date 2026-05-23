Україна: Перша ліга

Сьогодні, 23 травня, пройшли матчі передостаннього 29-го туру Першої ліги України.

У центральному матчі туру одеський Чорноморець у гостях обіграв чемпіонську Буковину (3:1), для якої це була перша поразка у сезоні. У складі "моряків" голами відзначилися Іван Когут, Владислав Герич та Віталій Фарасєєнко. У чернівецькій команди забив Віталій Дахновський, який реалізував пенальті.

Буковина — Чорноморець 1:3

Голи: Дахновський, 42 (пен) — Когут, 3, Герич, 50, Фарасєєнко, 90+1.

У другій зустрічі Лівий Берег розгромив запорізький Металург (4:0). У складі киян дубль оформив Венделл Флоренціо Бріто, а ще по голу до свого активу записали Назарій Воробчак та Вікентій Волошин.

Лівий Берег — Металург 4:0

Голи: Воробчак, 35, Бріто, 40, 43, Волошин, 44.

У боротьбі за пряму путівку до УПЛ Чорноморець вийшов вперед на другому місці, випереджаючи Лівий Берег на два бали. Агробізнес вже точно зіграє у перехідних матчах, посівши четверте місце.

У цьому турі Агробізнес у гостях поділив очки з Прикарпаттям – матч закінчився з рахунком 1:1. На гол Романа Кузьмина у складі гостей, господарі поля відповіли влучним ударом Руслана Буряка на 93 хвилині.

Прикарпаття-Благо — Агробізнес 1:1

Голи: Буряк, 90+3 — Кузьмин, 39.

Пробій здобув мінімальну перемогу над Вікторією з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Володимира Іваничука, який вийшов на поле на 13 хвилині, а через 13 хвилин забив.

Вікторія — Пробій 0:1

Гол: Іваничук, 26.

Ще одну нічию було зафіксовано у матчі Поділля — Фенікс-Маріуполь, де команди вирішили не тішити вболівальників забитими м'ячами. При цьому з 76 хвилин Маріуполь грав у меншості після вилучення Олександра Чорноморця.

Поділля — Фенікс-Маріуполь 0:0

Харківський Металіст на своєму полі обіграв ЮКСА з рахунком 2:0. Перемогу харків'янам забезпечив дубль Данила Кайдалова.

Металіст — ЮКСА 2:0

Голи: Кайдалов, 7, 57.

Тернопільська Нива та полтавська Ворскла також не визначили переможця, закінчивши матч із рахунком 1:1. На гол Івана Паламарчука у складі господарів, гості відповіли ударом Антона Байдала з пенальті.

Нива — Ворскла 1:1

Голи: Паламарчук, 22 — Байдал, 50 (пен).

В останній грі, яка була відкладена та переривалася через повітряні тривоги, Чернігів поступився Інгульцю з рахунком 1:2. У складі гостей голами відзначилися Артем Бенедюк та Юрій Тлумак, які забили перед самою перервою. У "тигрів" наприкінці матчу забив Єгор Шалфєєв.

Чернігів - Інгулець 1:2

Голи: Шалфєєв, 90+3 — Бенедюк, 41, Тлумак, 45+2.

Таким чином, ситуація внизу турнірної таблиці наступна: Чернігів посідає 13 місце із 30 очками, але має гру в запасі проти Металіста, яка пройде 26 травня, а також недограний тайм проти Металурга (0:0). Позаду в одному балі йде Ворскла, яка у будь-якому випадку зіграє у перехідних матчах, оскільки її відставання від ЮКСА складає чотири очки. Фіналісти Кубку України математично ще мають шанс обійти низку команд з огляду на "три" зустрічі до кінця сезону.

Виліт із Першої ліги вже оформили Поділля та Металург, які в останньому турі вирішать, хто завершить сезон на останньому місці.