Іспанія

Колишній зірковий півзахисник залишає клуб, щоб зосередитися на родині та бізнесі.

Головний тренер Барселони Гансі Флік офіційно підтвердив, що Тьяго Алькантара залишить його тренерський штаб наприкінці поточного сезону. Після останнього тренування іспанця з командою, німецький фахівець віддав належне його елітному менталітету та висловив глибоку вдячність за допомогу в адаптації до каталонського клубу.

Тьяго приєднався до тренерського штабу Фліка невдовзі після прибуття німця на Камп Ноу у 2024 році. Згодом він ненадовго покинув команду, але повернувся у вересні минулого року. Завдяки своєму минулому в академії «Ла Масія» та володінню кількома мовами, колишній гравець Ліверпуля та Баварії став ідеальною сполучною ланкою між головним тренером і роздягальнею.

Під час пресконференції Флік пригадав їхню спільну роботу ще з часів Баварії, відзначивши неймовірний професіоналізм Алькантари:

"Коли я став головним тренером Баварії, одним із моїх перших серйозних рішень було посадити його на лаву запасних. Це було важко для нас обох, адже він гравець світового класу. Але те, як він це сприйняв — його ставлення та професійна ментальність — було просто неймовірним. Він має елітний менталітет, і він дуже допоміг мені тут, у Барсі", — заявив фахівець.

Попри бажання клубу зберегти фахівця, Флік з розумінням поставився до його вибору.

"Ми будемо сумувати за ним, але я розумію, що в нього є власні плани, і це добре. Сподіваюся, одного дня він повернеться, адже цій грі потрібні такі люди", — зазначив наставник.

Відхід Алькантари зумовлений бажанням приділяти більше часу родині та зосередитися на бізнес-проєктах, зокрема на співволодінні клубом Оспіталет разом із ще однією легендою Барселони Жорді Альбою.

На тлі новин про відхід помічника, сам Гансі Флік демонструє відданість проєкту Барселони. Лише кілька днів тому німецький фахівець уклав нову довгострокову угоду з клубом.