Лондонський клуб опинився за крок до першого вильоту з 1977 року.

У неділю лондонський Тоттенгем зіграє, мабуть, найважливіший матч у своїй сучасній історії. Лише через рік після тріумфу в Лізі Європи, який приніс шпорам перший трофей за 17 років, клуб стикається з катастрофічною перспективою вильоту з Прем'єр-ліги. Якщо "Тоттенгем" програє вдома Евертону, а Вест Гем (18-те місце) здолає Лідс, лондонці покинуть елітний дивізіон вперше з 1977 року.

Головний тренер команди Роберто Де Зербі наголошує, що в цьому поєдинку футболісти повинні віддати на полі всі сили.

"Ми повинні грати, і грати з кров’ю, з характером і з духом, бо це фінал. Завтра немає трофею, немає бонусу, є щось важливіше — майбутнє клубу. Є історія, є гордість гравців і їхніх родин, є гідність кожного з нас. Я не можу витрачати енергію на думки про наступний сезон", — заявив італійський фахівець.

Підготовку до цього сейсмічного матчу дещо затьмарив скандал навколо травмованого капітана команди Крістіана Ромеро. Аргентинець вирушив на батьківщину для продовження реабілітації після травми коліна перед чемпіонатом світу, що викликало хвилю гніву серед уболівальників.

Однак Де Зербі категорично відмовився обговорювати відсутніх.

"Я не хочу відповідати про Ромеро чи Кулусевські. Вони не можуть грати і їх тут немає. Моя увага зосереджена на Джеді Спенсі, Рендалі Коло Муані та Рішарлісоні", — різко відрізав тренер.

Попри невдоволення ситуацією з Ромеро, фанати шпор планують масово підтримати команду: очікується, що тисячі вболівальників зустрінуть автобус з гравцями перед стадіоном. В умовах величезного тиску Де Зербі знайшов слова підтримки для захисника Міккі ван де Вена, назвавши його найкращим на своїй позиції.

"Я думаю, що він найкращий центральний захисник у Прем'єр-лізі. Ми багато розмовляємо, бо він надто сильно переживає через ситуацію, в якій опинився клуб. Він чутливий і хороший хлопець, і за мого часу він грав чудово", — зазначив наставник.

Перед вирішальною грою італієць також має вирішити низку тактичних дилем. Після блідого виступу Рендала Коло Муані в програному матчі з Челсі (1:2), тренер розглядає інші варіанти в атаці. Серед альтернатив — Джед Спенс, який нещодавно отримав виклик до збірної Англії.

"У нього велике серце, він великий гравець і чудовий хлопець", — сказав Де Зербі про Спенса. Окрім нього, на правому фланзі можуть зіграти Лукас Бергвалль, Соуза або Матіс Тел, тоді як зліва є варіанти з Джеймсом Меддісоном чи Пейпом Сарром. "Ми повинні знайти рішення", — підсумував головний тренер, готуючись до найголовнішої битви сезону.