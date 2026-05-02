Форвард Шахтаря забив 25 голів за сезон.

Нападник Шахтаря U-19 Мохамаду Канте став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України U-19 за один сезон.

Форвард відзначився у матчі проти Динамо U-19 (1:4), довівши свій голевий доробок до 25 м’ячів. До завершення сезону залишилося ще чотири тури, тож гравець має всі шанси покращити власний рекорд.

Таким чином, Канте перевершив досягнення Матвія Пономаренка, який у сезоні-2023/24 забив 24 голи за Динамо U-19.

Раніше гамбійський форвард також став рекордсменом Шахтаря за кількістю голів в одному сезоні юнацького чемпіонату, перевершивши показник Абдулла Абдуллаєв (21 гол у сезоні-2019/20).

Наразі Шахтар U-19 очолює турнірну таблицю чемпіонату України U-19, випереджаючи Динамо U-19 на три очки. Наступний матч “гірники” проведуть 9 травня проти СК Полтава.