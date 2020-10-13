Украина: Первая лига

Возможно, Джавохир Сохибов станет игроков ровненского клуба позже.

Хавбек Джавохир Сохибов, который неделю был на просмотре в Вересе, покинул расположение клуба. Контракт с ним пока подписывать не будут, сообщает официальный сайт "красно-черных".

"Это качественный футболист. Но сейчас он не поможет нам решать турнирные задачи из-за нехватки игровой практики", — отметил главный тренер команды Юрий Вирт.

"Другое дело, если бы Джавохир прошел сборы вместе с командой. Сейчас не было смысла подписывать этого игрока. Но мы договорились, что Джавохир Сохибов пройдет полноценный сбор с Вересом. Тогда мы вернемся к вопросу о подписании контракта".

На счету Джавохира Сохибова 14 матчей в составе национальной сборной Узбекистана.

Напомним, в это же время Верес внес в заявку на Первую лигу 33-летнего блогера Дмитрия Поворознюка.