Возможно, Джавохир Сохибов станет игроков ровненского клуба позже.
Джавохир Сохибов, Верес
13 октября 2020, 00:13
Хавбек Джавохир Сохибов, который неделю был на просмотре в Вересе, покинул расположение клуба. Контракт с ним пока подписывать не будут, сообщает официальный сайт "красно-черных".
"Это качественный футболист. Но сейчас он не поможет нам решать турнирные задачи из-за нехватки игровой практики", — отметил главный тренер команды Юрий Вирт.
"Другое дело, если бы Джавохир прошел сборы вместе с командой. Сейчас не было смысла подписывать этого игрока. Но мы договорились, что Джавохир Сохибов пройдет полноценный сбор с Вересом. Тогда мы вернемся к вопросу о подписании контракта".
На счету Джавохира Сохибова 14 матчей в составе национальной сборной Узбекистана.
Напомним, в это же время Верес внес в заявку на Первую лигу 33-летнего блогера Дмитрия Поворознюка.